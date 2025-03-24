Які підприємства можуть забронювати працівників: пояснення ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаних чоловіків можуть призвати на службу.

Однак, працівникам критично важливих підприємств доступне бронювання від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника відділу військового обліку та бронювання Миколаївського обласного ТЦК та СП Олега Чуба в ефірі телемарафону.

Дивіться також Відстрочка від мобілізації: хто має на неї право у 2025

Хто може отримати бронювання від мобілізації

За словами Олега Чуба, бронювання військовозобов'язаних працівників можливе лише в тому випадку, якщо підприємство виконує мобілізаційне завдання. Він пояснює, що, згідно з 45-ю постановою Кабінету міністрів, документальне оформлення бронювання можливе тільки після початку виконання мобілізаційного завдання.

Однак, якщо підприємство не отримало такого завдання або не є критично важливим для економіки та життєдіяльності, його працівники не переводяться на спеціальний облік.

Зазначимо, що для того, аби отримати статус критично важливого підприємства та забронювати своїх працівників воно має відповідати певним критеріям. Зокрема, середня зарплата у підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати.

Крім того, підприємство не може мати заборгованості зі сплати всіх податків.