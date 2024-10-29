Вимоги для бронювання від мобілізації посилять: які зміни готують в уряді

Уряд планує посилити вимоги до підприємств, які входять до переліку критично важливих, щодо бронювання працівників від мобілізації.

Рішення можуть прийняти після завершення аудиту рішень про надання підприємствам статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

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Довідково. Аудит проводиться для підприємств, які набули цього статусу після 31 травня 2024 року.

Серед імовірних змін, розглядають збільшення розміру середньої зарплати для підприємства, аби воно входило до переліку критично важливих. Наразі він має бути не меншим, ніж середній показник по регіону.

Однак, його можуть встановити однаковим на всій території країни. Є пропозиція мінімальної межі на суму – 19 – 20 тисяч гривень на місяць.

Хто визначатиме критерії

Критерії критичності наразі визначають галузеві міністерства та ОВА, які встановлюють їхній фінальний перелік. І оскільки у деяких регіонах вже виявили порушення, цей можуть змінити. Зокрема, порушення зафіксовано у Києві, де таких критеріїв близько 50, а також у Львівській, Сумській, Хмельницькій та Одеській областях.

Тож, айближчим часом може бути запроваджено норму узгодження критеріїв критичності з Міноборони та Мінекономіки.

Підприємства ще раз перевірять

Всі підприємства, які набули статусу критично важливих з червня, будуть додатково перевірені на справедливість його отримання та дії. Підприємства після отримання цього статусу часто знижують заявлену зарплату або різко збільшують кількість співробітників.

"Це означає, що коли вони подавалися на отримання статусу критичного підприємства, вони вказали середню зарплату по регіону. Але потім вони перейшли на мінімалку. Це означає прямий обман держави", – цитує видання співрозмовника.

Якщо буде виявлено порушення чи маніпуляції, такого статусу підприємства можуть втратити.