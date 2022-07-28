Бронювання від мобілізації та для виїзду за кордон: що відомо про процедуру отримання

Для того, щоб військовозобов'язаний виїхав за кордон необхідно, щоб підприємство або роботодавець забронював людину від мобілізації й направив у відрядження.

Бронь надається в порядку, визначеному постановою КМУ №194. Голова "Української незалежної фундації юристів" Ростислав Кравець розповів, що отримати бронь від підприємства не так то просто.

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Як надається бронювання

Згідно з розʼясненням ДПС України на офіційному сайті, перетин кордону заброньованими за підприємством військовозобов'язаним можливий за умови надання:

Наказу (витягу з наказу) Мінекономіки про бронювання та надання відстрочки від призову;

Наказу про відрядження.

Термін дії бронювання та відстрочки від призову не може перевищувати 6 місяців. Бронювання підлягає анулюванню у разі закінчення строку її дії, ліквідації підприємства або завершення виконання (скасування) завдання щодо задоволення потреб військових формувань та населення, а також у випадку звільнення такого працівника.

Для бронювання потрібно додати документи та докази щодо необхідності роботи цього співробітника на певному підприємстві та підтвердити необхідність роботи цього підприємства в умовах війни.

Підтвердженням надання відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час є витяг із наказу Міністерства економіки, який видає військовозобов'язаному державний орган, до сфери регулювання якого належить підприємство чи організація працівника. За словами Ростислава Кравця, бронювання здійснюється на підставі документів від Мінекономіки та інших профільних відомств, до сфери діяльності якого належить потенційний мобілізований. Для водіїв, наприклад, це Мінінфраструктури.

Кого бронювати заборонено

Військовозобов'язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності.

Зокрема мовиться про: ракетні, снайперські, танкові, артилерійські, інженерні, авіаційні, військово-морські, радіотехнічні, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, зв'язку та захисту інформації бронювати заборонено.

До слова, у 2022 році кількість ухилянтів від військового призову в Україні значно менша, ніж була у 2015 році.

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