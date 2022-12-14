Бронювання під час мобілізації: які підприємства мають таке право

Від 1 грудня в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації. Підприємства отримали певні вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб їхні співробітники змогли отримати відстрочку.

Згідно зі змінами до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", нові правила бронювання вимагають від підприємств виконання не менше 3 із 6 критеріїв. Про це пише 24 канал.

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Критерії для підприємств, які хочуть бронювати працівників

Отже, щоб компанія могла бронювати працівників та просити для них про відстрочку, вона повинна відповідати щонайменше 3 із цих критеріїв:

бути великим платником податків (не менше 375 тисяч євро сплачених податків за середньозваженим курсом за минулий квартал);

бути великим експортером (не менше 8 мільйонів євро валютних надходжень за минулий квартал);

бути стратегічним підприємством, як визначено Постановою КМУ №83 від 4 березня 2015 року;

бути галузевим чи територіально важливим за рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади або ОВ;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

мати середню зарплату не нижчу, ніж у сфері, де зареєстроване підприємство, згідно з останнім наявним звітом Держстату.

Які працівники підлягають бронюванню

відрядження військовозобов'язаного за кордон можливе лише при наявності бронювання від мобілізації.

Згідно з наказом від 1 грудня, бронюванню за необхідністю підлягають працівники державних органів, органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

Також відстрочку можуть отримати працівники підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні завдання, виготовляють товари та надають послуги для ЗСУ й інших військових формувань. А ще працівники тих підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.