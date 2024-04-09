Потрібні чіткі критерії: Шмигаль анонсував справедливу постанову про бронювання
Джерело:Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на обговорення критерій бронювання військовозобов'язаних. Він доручив профільним міністерствам визначити чіткі критерії для бронювання.
За словами Шмигаля, щодо цього питання не має бути ніяких спекуляцій чи маніпуляцій. У новому переліку прем'єр закликав встановити вичерпний перелік об'єктів, працівники яких можуть бути заброньованими.
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Потрібні чіткі критерії
Денис Шмигаль зазначив, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Він зазначив, що українські військові обороняють Україну на фронті, однак для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура.
Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій,
– наголосив прем'єр.
Прем'єр-міністр доручив профільним міністерствам внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. Це має статися найближчим часом.
Шмигаль наголосив, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань щодо заброньованих громадян.
Що цьому передувало
- Міністерство культури 8 квітня підтвердило каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини" статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.
- Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники й ансамблі. Це викликало жваве обговорення у соцмережах.
- Згодом виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв відреагував на хейт. Зокрема, він зазначив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів. Він додав також, що українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України