Потрібні чіткі критерії: Шмигаль анонсував справедливу постанову про бронювання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на обговорення критерій бронювання військовозобов'язаних. Він доручив профільним міністерствам визначити чіткі критерії для бронювання.

За словами Шмигаля, щодо цього питання не має бути ніяких спекуляцій чи маніпуляцій. У новому переліку прем'єр закликав встановити вичерпний перелік об'єктів, працівники яких можуть бути заброньованими.

Дивіться також ТікТок по-депутатськи: як нардепи маніпулюють, запускають фейки і займаються популізмом

Потрібні чіткі критерії

Денис Шмигаль зазначив, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Він зазначив, що українські військові обороняють Україну на фронті, однак для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура.

Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій,

– наголосив прем'єр.

Прем'єр-міністр доручив профільним міністерствам внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. Це має статися найближчим часом.

Шмигаль наголосив, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань щодо заброньованих громадян.

Що цьому передувало