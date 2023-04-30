Перехожий забрав до себе переночувати: знайшовся 11-річний хлопчик, який зник у Броварах

Поліцейські Київщини розшукали 11-літнього Олександра з Броварів. Хлопчик пішов гуляти й не повернувся.

На щастя, школяр не став жертвою злочину. Його здоровим та неушкодженим повернули батькам.

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Зниклого школяра знайшли

На розшук хлопця оперативно залучили підрозділи поліції Київщини, зокрема:

особовий склад Броварського управління поліції,

співробітників карного розшуку,

ювенальних поліцейських,

працівників групи реагування патрульної поліції.

Протягом усієї ночі правоохоронці не припиняли пошуки дитини.



Хлопчик пішов гуляти та зник / Фото поліції Київської області

Як з'ясувалося, небайдужий громадянин помітив хлопчика на вулиці в темну пору доби. Чоловік забрав його до себе переночувати та згодом повідомив до поліції. Жертвою злочину Олександр не став,

– розповіли у поліції Київщини.

Правоохоронці вкотре закликали дорослих у разі зникнення дітей не зволікати, а одразу повідомляти про це до поліції.

Батько хлопчика звернувся до поліції 28 квітня о 22:36. Він розповів, що його малолітній син близько 19:00 пішов гуляти в Броварах та не повернувся.



На щастя, дитину знайшли правоохоронці / Фото поліції Київської області