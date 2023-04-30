Перехожий забрав до себе переночувати: знайшовся 11-річний хлопчик, який зник у Броварах
Джерело:поліція Київської області
Поліцейські Київщини розшукали 11-літнього Олександра з Броварів. Хлопчик пішов гуляти й не повернувся.
На щастя, школяр не став жертвою злочину. Його здоровим та неушкодженим повернули батькам.
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Зниклого школяра знайшли
На розшук хлопця оперативно залучили підрозділи поліції Київщини, зокрема:
- особовий склад Броварського управління поліції,
- співробітників карного розшуку,
- ювенальних поліцейських,
- працівників групи реагування патрульної поліції.
Протягом усієї ночі правоохоронці не припиняли пошуки дитини.
Хлопчик пішов гуляти та зник / Фото поліції Київської області
Як з'ясувалося, небайдужий громадянин помітив хлопчика на вулиці в темну пору доби. Чоловік забрав його до себе переночувати та згодом повідомив до поліції. Жертвою злочину Олександр не став,
– розповіли у поліції Київщини.
Правоохоронці вкотре закликали дорослих у разі зникнення дітей не зволікати, а одразу повідомляти про це до поліції.
На щастя, дитину знайшли правоохоронці / Фото поліції Київської області