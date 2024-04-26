Мати з 2-річною донькою і двоє чоловіків: в якому стані постраждалі після ДТП у Броварах
Джерело:Руслан Кравченко
Голова Броварської РДА на Київщині 26 травня скоїв аварію напідпитку. Володимир Майбоженко травмував мати з маленькою донькою та ще двох чоловіків.
Посадовцю загрожує до 3 років позбавлення волі та позбавлення права на водіння транспортним засобом на строк від 3 до 5 років. Більше потерпілих та їх стан після аварії розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
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Постраждалі внаслідок аварії у Броварах
Майбоженко влетів у натовп загалом із чотирьох людей. Їх негайно доправили до місцевої Броварської лікарні з травмами різної важкості. Медики роблять усе для того, аби допомогти потерпілим.
Серед постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА: 32-річна мати з донькою 2,5 року, а також два чоловіки — 29 та 26 років,
– написав очільника ОВА.
Як констатує Кравченко, за результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих:
- політравма, закрита черепно-мозкова травма;
- травми та переломи куприка ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна.
Голова Броварської РДА скоїв аварію під Києвом: дивіться відео з телеграм-каналівЗверніть увагу! Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Власне, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, і йдеться про статтю 286-1 Кримінального кодексу – водіння напідпитку.
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Деталі: що вартує знати
- Журналісти 24 Каналу виявили у деклараціях, що автівка Volvo 90XC, на якій Майбоженко влетів у натовп, вартує близько 2 мільйонів гривень та 2018 року випуску. Її він набув у власність у 2019 році.
- Спеціальний прилад показав, що рівень алкоголю в крові в посадовця після аварії становив 2,31 проміле. Норма відповідна до закону становить 0,20 проміле.
- За словами керівника ОВА Кравченка, Володимира Майбоженка негайно звільнять з посади очільника Броварської районної державної адміністрації.
- Поліція уже затримала чиновника. Офіс генпрокурора зазначає, що найближчим часом в судовому порядку ухвалять рішення про обрання для Майбоженка запобіжного засобу.