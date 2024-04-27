Двоє чоловіків у тяжкому стані: відомо про стан постраждалих у ДТП у Броварах
Джерело:Київська ОВА
В п'ятницю, 26 квітня, голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко в'їхав на автомобілі у пішоходів. В Київській ОВА розповіли про стан постраждалих в ДТП у Броварах станом на ранок 27 квітня.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода за участі Володимира Майбоженко сталася ввечері 26 квітня. Незабаром стало відомо, що посадовець перебував за кермом автівки напідпитку.
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Який стан постраждалих внаслідок ДТП
Відомо, що внаслідок аварії, яку спричинив Майбоженко, постраждало 4 людей.
Зранку 27 квітня в Київській ОВА повідомили, що медичні працівники продовжують надавати всю необхідну допомогу постраждалим в ДТП за участі голови Броварської РДА.
За їхніми даними, 4 осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.
Відомо, що 2 чоловіків у тяжкому стані. У обох – множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми.
Також внаслідок аварії постраждала жінка з дитиною. Так, за даними Київської ОВА, дівчинка 2,5 роки і її мама мають травми середнього ступеня тяжкості. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини.
Деталі ДТП: основне
- Увечері 26 квітня стало відомо, що у Броварах Київської області сталася ДТП, винуватцем якої є чиновник, який був напідпитку. Йдеться про очільника Броварської РВА Володимира Майбоженка.
- У поліції повідомили, що попередньо посадовець районної військової адміністрації проігнорував червоний сигнал світлофора, внаслідок чого наїхав на пішоходів. Перевірка підтвердила, що водій був п'яний – прилад "Драгер" показав 2,31 проміле.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
- Невдовзі з'явилася реакція голови Київської ОВА Руслана Кравченка. Він заявив, що очільника Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено.