Повторив за Пшонкою: в Броварах у спійманого "на гарячому" судді знайшли портрет в образі Цезаря
Джерело:НАБУ
НАБУ, САП та СБУ викрили на хабарництві суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. Він вимагав 4 000 доларів.
Підозрюваний вимагав та отримав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін. Хабар йому платили частинами.
Читайте також Зловживання із закупівлями на 62 мільйони: заступникам двох міністрів оголосили підозри
Подробиці інциденту на Київщині
Як встановило слідство, спочатку фігуранту заплатили тисячу доларів за рішення про витребування доказів у цивільній справі. Решту суму судді заплатили за ухвалення рішення про стягнення боргу в інтересах позивача.
Коли суддя отримував ці три тисячі доларів, детективи НАБУ спіймали його "на гарячому". Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 ("Одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище"). Покарання за неї передбачає позбавлення волі на 8 – 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного.
Суддя надихнувся Пшонкою
Працівники САП вручали судді підозру прямо в його квартирі. В оселі вони помітили портрет цього фігуранта в образі Юлія Цезаря.
Схожий портрет висів у будинку Віктора Пшонки. Колишній генпрокурор за часів Віктора Януковича прикрасив свою оселю дивними картинами. На одній з них він був зображений в образі римського диктатора та полководця, а на іншій – в образі французького імператора Наполеона Бонапарта.
Кадри з місця подій / Фото НАБУ
Інші випадки хабарництва в Україні
- Раніше співробітники НАБУ викрили на хабарництві чинного депутата Анатолія Гунька, який за 221 000 доларів пообіцяв бізнесмену розв'язати питання з "дозволом" на оренду землі. Нині цей народний обранець перебуває під вартою.
- Нагадаємо, у НАЗК підозрюють Анатолія Куртєва у незаконному збагаченні на понад 9 мільйонів гривень. Секретар міської ради Запоріжжя заперечує вину та наголошує, що нічого не знає про ці гроші.
- Не так давно НАБУ та САП розпочали розслідування щодо адвоката, який вимагав від громадянки України 5 000 доларів. Він підбурював її дати хабаря прокурору.