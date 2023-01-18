Гвинтокрил кружляв, горів і полетів у бік, – очевидиця про катастрофу у Броварах
18 січня 2023, 12:59Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Зранку 18 січня у Броварах на Київщині розбився гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи загинуло вище керівництво МВС.
Місцеві мешканці розповідають про перші хвилини авіакатастрофи в Броварах. Як все було – читайте далі.
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Очевидці про авіакатастрофу у Броварах
Журналістам Суспільного місцева розповіла, що бачила як гвинтокрил певний час кружляв в небі.
Гвинтокрил кружляв, горів і полетів у той бік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут – десятиповерхова,
– розповіла жінка.
Розповідь жінки про авіакатастрофу у Броварах: дивіться відео
Що відомо про трагедію у Броварах: головні новини
- Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що авіакатастрофа трапилася близько 08:10 поблизу дитячого садочку на вулиці Петлюри. Від потужного вибуху руйнації зазнав також один з прилеглих будинків.
- У результаті падіння гвинтокрила загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- В Офісі Президента повідомили, що Денис Монастирський та керівництво МВС летіли у відрядження в одну з гарячих точок.
- Наразі відомо про загибель 15 осіб. Серед жертв – 3 дітей. Також 25 постраждалих потрапили до лікарень, серед яких 10 дітей.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що гвинтокрил, який упав, належить ДСНС. За попередньою інформацією, під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.
- Генпрокурор Андрій Костін заявив, що зараз слідство розглядає всі можливі версії, зокрема серед них є й версія про те, що пілот не впорався з керуванням через сильний туман. У Кабміні за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля створена спеціальна група для розслідування обставин падіння гвинтокрила.