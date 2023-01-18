Розглядаємо всі версії, включно з диверсією, – генпрокурор про трагедію у Броварах

18 січня 2023, 15:36
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Джерело:

Офіс Генерального прокурора

Зранку 18 січня у Броварах впав гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи загинуло вище керівництво МВС.

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що слідство розглядає всі можливі версії авіакатастрофи у Броварах, де загинуло щонайменше 17 осіб.

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В Офісі генпрокурора відреагували на трагедію

Він зазначив, що на місці трагедії працюють прокурори та слідчі, залучені профільні експерти. Вони з'ясують, що стало причиною аварії.

Наразі розглядаємо всі можливі версії, включно з диверсією. Але поки фахівці не зроблять свої висновки – жодних спекулятивних теорій не має бути. Необхідно встановити істину,
– наголосив Костін.

За інформацією генпрокурора, досудове розслідування ведуть слідчі СБУ. "Справа знаходиться під моїм особистим контролем", – додав він.

До слова. У результаті падіння гвинтокрила загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі Президента розповіли, що вони летіли у відрядження в одну з гарячих точок.

В СБУ назвали можливі версії авіакатастрофи у Броварах

  • У СБУ повідомили, що першою версією є порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Другою версією є несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС.
  • Водночас слідство не виключає умисних дій щодо знищення гвинтокрила. Тобто мова йде про спланований злочин, який призвів до загибелі людей.
  • Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.
  • За даними ДСНС, станом на 15:20 після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.
  • Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень. Наразі інформація уточнюється.

Варте уваги. До місця авіакатастрофи у Броварах несуть квіти та дитячі іграшки. 24 Канал опублікував ексклюзивні кадри з місця подій – дивіться за посиланням.
Автор: Дарина Жданович