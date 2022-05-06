У Броварах вслід за Конотопом заборонили діяльність Московського патріархату

Сесія Броварської міської ради зупинила діяльність церкви московського патріархату. Заборона діятиме на час воєнного стану.

Про це повідомив 6 травня міський голова Броварів міський голова Броварів. Він пояснив, що саме зміниться ц діяльності церкви московського патріархату.

До теми Хай валять у Росію, – мер Конотопа, який заборонив діяльність Московського патріархату у місті

"Московський патріархат під забороною!", – написав Сапожко.

Особливий режим роботи

Мер зазначив, що у Броварах відтепер встановлять охорону об'єктів нерухомості, які належать церковній громаді УПЦ МП. Також ввели особливий режим роботи – заборонили проводити збори, мітинги, ходи та всі інші масові заходи.

Дерусифікація в Броварах

Крім цього, Сапожко розповів, що на сесії депутати ухвалили рішення перейменувати низку вулиць та провулків Броварів. Загалом нові назви отримали 34 об'єкти. Повний перелік змін можна переглянути за посиланням.

Заборона московської церкви у Конотопі

Мер Конотопа, що на Сумщині, Артем Семеніхін 4 травня опублікував розпорядження міської ради, у якому мовилось про заборону московського патріархату. Семеніхін зазначив, що це є агентурна мережа федеральної служби безпеки й вона несе небезпеку національній безпеці України.

Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку Московського патріархату це є 2 в одному,

– наголосив мер.

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