У Міноборони різко відповіли Росії на вкид про "брудну бомбу": навіщо окупанти створили фейк
Джерело:Міністерство оборони України
Міністерство оборони України відреагувало на чергові вкиди та маніпуляції кремлівської пропаганди. Київ спростував російський фейк та пояснив тактику ворога.
Звинувачення Росії на чужу адресу щодо створення "брудних бомб" є нікчемними. Про це мовиться у заяві Міністерства оборони України.
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Росіянам жорстко вказали на їхнє місце
В оборонному відомстві нагадали, що Москва робила подібні безпідставні звинувачення восени 2022 року. Це відбувалося саме у той момент, коли окупанти зазнавали поразки від ЗСУ на фронті довкола Херсону.
Київ також наголосив, що саме Росія безпідставно та неспровоковано вдерлася в Україну. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни захопили ЧАЕС та ЗАЕС. Ба більше, загарбники розміщували в українських атомних електростанціях боєприпаси та зброю, а також вели обстріли з їхніх територій.
Окрім цього російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, тим самим створивши гуманітарну та екологічну катастрофу. А ще росіяни катували та страчували українських військовополонених, обстрілювали населені пункти України та організовували масові вбивства цивільних.
Окупована Запорізька АЕС і досі використовується росіянами як фактор шантажу,
– зазначається у повідомленні.
Навіщо окупанти повторюють фейки
Як пояснило Міноборони, Кремль у такий спосіб хоче відвернути увагу від своїх очевидних поразок на фронті. Також російська влада намагається викликати у західних союзників недовіру до України.
У відомстві наголосили, що якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось, то вона її розв'язує сама. А коли росіяни кажуть про "брудну бомбу", то існує реальна загроза її застосування окупантами.
Втім, Міноборони запевнило, що воно разом з іншими відомствами та військовими адміністраціями оцінює усі сценарії та ризики, а також вживає відповідні заходи для протидії загрозам з боку країни-агресорки.
Як відреагували на російський фейк наші високопосадовці
- Секретар РНБО Олексій Данілов у розмові 24 Каналом заявив, що окупанти зі своїми вкидами переходять усі межі здорового глузду. На його думку, деякі фейки кремлівської пропаганди взагалі близькі до божевілля.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також прокоментувала поведінку окупантів. За її словами, росіяни використали весь арсенал інформаційної та бойової зброї, тому тепер вони повертаються до шантажу ядерною зброєю.