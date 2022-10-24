Чого хотів досягти Шойгу своїми дзвінками про "брудну бомбу": докладний аналіз ISW

Сергій Шойгу обдзвонює західних міністрів оборони із безглуздим заявам про те, що Україна нібито готує провокацію із застосуванням "брудної бомби". Експерти вважають, що це робиться для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, дзвінки Шойгу та його фейки про "брудну бомбу", швидше за все, спрямовані на залякування Заходу, щоб країни скоротили або обмежили підтримку України.

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Для чого Росії фейки про "брудну бомбу"

Нісенітниці Шойгу про брудну бомбу радо поширюють російські пропагандисти. Військові експерти та українські політики заметушилися, оскільки коли Росія у чомусь звинувачує Україну, це означає, що вона готує це сама.

У Кремлі чудово розуміють, що українська сторона та міжнародні лідери розуміють такі заяви, як "попередження". Тож, розпалюючи страх цієї латентною погрозою, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, прагнув уповільнити або призупинити військову допомогу Заходу Україні та, можливо, послабити альянс НАТО.

Кремль навряд чи готує неминучу атаку брудною бомбою під хибним прапором. Заяви Шойгу продовжують давню російську інформаційну кампанію. Кремль неодноразово заявляв, що західні держави допоможуть Україні провести фальшиву атаку із застосуванням зброї масового знищення, починаючи з ранніх етапів її вторгнення в Україну в лютому,

– вважають експерти.

Чому Росія навряд використає "брудну бомбу"

Ще у квітні Міноборони Росії зробило схожий хід, заявивши, що має інформацію про те, що США готують провокації з метою звинуватити ЗСУ у застосуванні хімічної, біологічної або тактичної ядерної зброї.

Натомість у своїй промові перед вторгненням 24 лютого Путін заявив, що Україна готувалася до ядерної атаки проти Росії, а російські державні дезінформаційні агенції неодноразово заявляли, що західні держави підтримують розробку Україною ядерної зброї та планують атаки під чужим прапором.

Заяви Шойгу, ймовірно, також не віщують підготовки Росії до застосування нестратегічної ядерної зброї в Україні,

– вважаються експерти.

ISW не може передбачити момент, коли Путін вирішить застосувати ядерну зброю. Таке рішення для диктатора було б особистим, але оголошені диктатором червоні лінії щодо застосування ядерної зброї вже кілька разів перетиналися у цій війні без будь-якої ядерної ескалації з боку Росії.

Згідно з офіційною російською ядерною доктриною, Росії не потрібна ще одна подія для виправдання застосування ядерної зброї.

Україна, мабуть, не стоїть на порозі якоїсь нової російської червоної межі, яка може змусити Путіна застосувати проти неї нестратегічну ядерну зброю. Таким чином, коментарі Шойгу навряд чи віщують ядерну терористичну атаку проти одного чи кількох великих українських населених пунктів, чи життєво важливих об'єктів інфраструктури, сподіваючись змусити Україну здатися або змусити Захід припинити допомогу Україні,

– мовиться у повідомленні.

Експерти з інституту вивчення війни зауважили, що навіть якщо Росія використає ядерну зброю, то малоймовірно, що такі напади змусять Україну чи Захід здатися. Український уряд та народ неодноразово демонстрували свою волю продовжувати боротьбу, і Заходу теж було б дуже складно просто здатися перед такими жахливими діями.

Що відомо про гру у "брудну бомбу" від Шойгу

23 жовтня Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони Франції, Туреччини та Великої Британії, заявивши, що Україна начебто хоче застосувати "брудну бомбу".

Володимир Зеленський зауважив, що якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.

Через нову дезінформаційну кампанію Росії, міністр оборони України Олексій Резніков запросив в Україну моніторингові місії ООН та МАГАТЕ і сказав, що для них відкриті усі ядерні об'єкти. При цьому він наголосив, що українська сторона вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

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