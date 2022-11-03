Пошуки "брудної бомби" в Україні: МАГАТЕ завершило аналіз 3 ядерних об'єктів

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії завершили польові перевірки України на наявність "брудної бомби. " Перевірки відбувалися у 3 точках.

Після того, як Росія звинуватила Україну у створенні "брудної бомби", українська сторона запросила інспекторів МАГАТЕ на територію країни для проведення всіх необхідних перевірок. Експерти провели їх у 3 точках, на які вказувала російська влада: "Інститут ядерних досліджень" у Києві, "Южмаш" у Дніпрі та Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах.

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Висновки МАГАТЕ

У відомстві повідомили, що українська сторона не перешкоджала розслідуванню й надала всі необхідні доступи до об'єктів. У результаті жодних слідів "брудної бомби", як і очікувалося, не виявили.

За останні кілька днів інспектори змогли провести всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і їм надали безперешкодний доступ до об'єктів. На основі оцінки наявних сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях знаходження,

– розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу у лабораторіях. Збираючи усі дані, дослідники пробули на території України кілька днів.

На запит уряду України я негайно направив інспекторів у три місця для виконання їх незамінної технічної та незалежної ролі у перевірці фактів на місцях… Наша технічна та наукова оцінка результатів, які ми отримали досі, не виявила жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях,

– сказав Гроссі.

Він додав, що результати відбору проб довкілля повідомлять одразу, коли вони з'являться.

Чому МАГАТЕ приїхала в Україну

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу телефонував міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна нібито готова застосувати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому Росію.

В Україні назвали ці заяви абсурдною брехнею та запросили для перевірки ядерних об'єктів експертів МАГАТЕ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що такі вигадки Кремля можуть означати лише те, що вони створили підґрунтя для цього теракту. Натомість в Інституті вивчення війни вважають, що такі заяви спрямовані виключно для залякування та стримування міжнародних партнерів України.

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