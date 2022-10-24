Росія використовувала підроблені фото, щоб прикрасити свої заяви про "брудну бомбу", – Sky news

Російські пропагандисти продовжують розносити фейк про так звану "брудну бомбу", яку збирається використати Україна. Щоб прикрасити свої заявив вони використали підроблене фото.

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало фотографіці, які б мали слугувати доказом, однак журналісти побачили там лише чергову нісенітницю. Вони наголосили, що деякі з використаних зображень є фейковими або вирваними з контексту.

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Журналісти спростували фейк росіян про "брудну бомбу"

Журналісти Sky news проаналізували фото, яке використало міністерство закордонних справ Росії, аби презентувати "брудну бомбу". Одна зі світлин "гуляє" мережею щонайменше з 2016 року.



Фейк російських пропагандистів / Фото з твітеру МЗС Росії



Звідки росіяни взяли цю картинку / Фото Sky news

Росіяни запевняють, що провокація щодо "брудної бомби" була задумана Україною, щоб викликати паніку і збільшити потік біженців у Європі. Для цього ж вони використали світлину, яка була зроблена під час атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.



Світлина 11 вересня 2001 року / Фото з твітеру МЗС Росії

Також у Росії переконані, що Захід використовує неправдиву інформацію, щоб спровокувати Кремль і виправдати свої військові дії. Нібито так вже відбувалося в Сирії. Відповідне твердження ілюструє кадр з фільму "Людина революції", який спрямований проти волонтерської організації "Білі каски". Російські пропагандисти запевняють, що волонтери знімали фейкові відео про напад на мирних жителів Сирії.



Чергові виправдання росіян / Фото з твітеру МЗС Росії

Фейк Росії про "брудну бомбу": головне

У Росії розповсюджують фейки про те, що Україна готується до "провокації", яка пов'язана з підривом так званої "брудної бомби" чи малопотужного ядерного боєприпасу.

Там стверджують, що мета Києва – звинуватити Кремль у застосуванні зброї масового знищення та запустити у світі потужну антиросійську кампанію, націлену на підрив довіри до Москви.

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу". Потім до нього доєднався і начальник Генштабу ЗС РФ Валєрій Герасимов.

Також у міноборони Росії заявили, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною".

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.

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