"Брудний з 2 причин": у Нафтогазі відреагували на слова Зеленського про газ Росії

Володимир Зеленський під час візиту у Вашингтон назвав російський газ найбруднішим у світі. У "Нафтогазі" підтримують слова президента. Ба більше, вважають російський газ брудним у 2 аспектах.

Про це в ефірі 24 каналу сказала радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук. Вона пояснила, що газ країни-агресорки є брудним і в прямому, і в переносному сенсі.

До теми Зеленський у США назвав російський газ "найбруднішим у світі"

• Більше викидів

"Я б це трактувала в кількох аспектах. Експерти кажуть, що російська труба має набагато більше викидів в повітря метану, наприклад, ніж українська газотранспортна система", – зауважила Заліщук.

Вона запевнила, що цей факт не відповідає кліматичним цілям, що задекларовані США та Євросоюзом.

• Зброя проти сусідів

Заліщук наголосила на тому, що російський газ брудний геополітично та політично.

Росія використовує газ як зброя проти сусідів,

– заявила радниця голови "Нафтогазу".

Заліщук прокоментувала візит Зеленського у Вашингтон: дивіться відео

Заява Зеленського про "брудний газ": головне