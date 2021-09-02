"Брудний з 2 причин": у Нафтогазі відреагували на слова Зеленського про газ Росії
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський під час візиту у Вашингтон назвав російський газ найбруднішим у світі. У "Нафтогазі" підтримують слова президента. Ба більше, вважають російський газ брудним у 2 аспектах.
Про це в ефірі 24 каналу сказала радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук. Вона пояснила, що газ країни-агресорки є брудним і в прямому, і в переносному сенсі.
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• Більше викидів
"Я б це трактувала в кількох аспектах. Експерти кажуть, що російська труба має набагато більше викидів в повітря метану, наприклад, ніж українська газотранспортна система", – зауважила Заліщук.
Вона запевнила, що цей факт не відповідає кліматичним цілям, що задекларовані США та Євросоюзом.
• Зброя проти сусідів
Заліщук наголосила на тому, що російський газ брудний геополітично та політично.
Росія використовує газ як зброя проти сусідів,
– заявила радниця голови "Нафтогазу".
Заліщук прокоментувала візит Зеленського у Вашингтон: дивіться відео
Заява Зеленського про "брудний газ": головне
- Президент зробив таку заяву у перший день візиту у Вашингтон, 1 вересня. Це було під час зустрічі з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм.
- У Росії просто палає через слова українського президента.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що такі заяви "не від великого розуму".
- На ці слова росіянина міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів так: "Заблукав у трьох соснах".