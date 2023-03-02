Спроба сколихнути народ, щоб продовжувати війну, – Яковенко про "інцидент" у Брянській області

Російські пропагандисти поширюють абсурдну інформацію, що нібито "українська ДРГ" увійшла на територію Брянської області, взяла в заручники місцевих жителів, і нібито поранила дитину. Так Кремль хоче сколихнути росіян, щоб ті йшли на війну. Але нічого не вийде.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Під час інциденту російські пропагандисти постійно змінювали історії. То в них був обстріляний шкільний автобус, то поранена дівчинка. Потім вже поранений хлопчик.

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Придумують маячню, щоб сколихнути народ

За словами Яковенка, усі ці "жахливі історії" дуже схожі на маячню від пропагандистів про "мальчіка в трусіках", "ненависті українців до снєгірєй" тощо. У такий спосіб Кремль хоче сколихнути власних громадян, щоб ті охочіше йшли воювати.

Ця спроба дати сигнал "вставай страна агромная". Нічого з цього не вийде. Вся ця істерика, яку Путін та телевізор намагається розпалювати направлена на те, щоб попробувати сколихнути народ та змусити людей іти воювати. Він хоче продовжувати цю війну вічно,

– зазначив Яковенко.

Для Путіна продовження війни – це збереження свого життя. Яковенко вважає, що немає шансів на кінець війни, поки при владі режим російського диктатора та поки уся держава ціла.

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"Поки ця держава ціла – кінця війни не буде. Для цього використають все що завгодно. Зараз на Китай сподіваються. Ці "мальчікі" і "дєвочькі" мають спробувати якось сколихнути росіян, щоб у них з'явилась ненависть до українців і загнати їх на фронт", – зауважив Яковенко.

Що сталося в Брянській області