У Брянській і Курській області продовжили дію підвищеного рівня терористичної загрози

У Брянській та Курській областях Росії продовжено дію підвищеного рівня терорестичної загрози. Попередньо, вона триватиме то 8 червня.

За даними Генштабу, дію підвищеного рівня терористичної загрози продовжили не лише в зазначених областях, а й у всіх районах на кордоні з Україною. Про це повідомили зранку 26 травня.

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У прикордонних районах зазначених російських областей, в прикордонних з Україною районах, продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року,

– мовиться в повідомленні.

У Брянській та Курській областях ворог також здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

Окрім того, російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння. Відомо, що вони гатили з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

Ситуація на напрямках зранку 26 травня

На Волинському та Поліському напрямках відносно спокійно. Білоруські війська на своїй території проводять навчання. Водночас у Білорусі ліквідовують наслідки перебування в країні російських військових.

На Слобожанському напрямку противник ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на Слов'янськ. Росіяни обстріляли із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головним завданням загарбників є повністю захопити Лиман. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загарбники намагаються закріпитись в районі Сєверодонецька. Вони штурмували Устинівку, але успіху не мали.

На Бахмутському напрямку бої тривають. Ворог безрезультатно спробував наступати в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти штурмували Красногорівку, Кам’янку, Авдіївку та Піски, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався наступати на Золоту Ниву, але з втратами відійшов.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам'янка.

На Миколаївському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області.

На Криворізькому напрямку російські окупанти хотіли штурмувати Миколаївку, але їм це не вдалося. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

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