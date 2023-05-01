У Брянській області зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами: ймовірно, підірвали колію

У державі-агресорці знову неспокійно. Цього разу в Брянській області зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами.

За попередніми даними, причина аварії – підрив залізничного полотна. Про це з посиланням на росЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про аварію на залізниці в Росії

У мережі вже поширили кадри з місця подій. Вранці на перегоні Розсуха-Унеча у Брянській області залізничний потяг із 60 вагонами зійшов з рейок через пошкодження полотна. Незадовго до такого "сходження" нібито стався підрив залізниці.

У Росії зійшов з рейок потяг: дивіться відео

Ворожі ЗМІ пишуть, що інцидент стався о 10:17. З рейок зійшли локомотив і одразу сім вагонів вантажного поїзда.

Внаслідок інциденту сталося загоряння локомотива,

– заявили у російській залізниці.

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На місці спалахнула потужна пожежа: дивіться відео

Також додали, що нібито постраждалих немає. На місце відправили пожежний та відновлювальні потяги. Рух на ділянці Унеча – Розсуха припинили. Також через аварію можливі затримки пасажирських поїздів.

Зауважимо, що на оприлюднених фото з місця подій видно сильні пошкодження вагонів та залізничного полотна.

Потяг зійшов з рейок / Фото з телеграм-каналів

Росіяни оголосили план перехоплення

Телеграм-канали пишуть, що вибух на колії могли спричинити не менше, ніж 200 грамів тротилу. На південному заході Брянщини вже запровадили план перехоплення. Зокрема, розшукують чоловіків, які нібито могли бути причетні до "диверсії". Вони нібито потрапили на камери спостереження поблизу.

У мережі пишуть, що це міг бути не російський, а білоруський потяг. Мовляв, на локомотив має відповідне забарвлення, окрім того, помітні знаки, схожі на логотипи білоруської залізниці.