Куріння вбиває: у Росії потужно горить військовий госпіталь

У російському Брянську в неділю, 18 червня, спалахнула масштабна пожежа. З невідомих причин горить військовий госпіталь.

Російські медіа інформують, що велика пожежа сталася у Володарському районі Брянська, пише 24 Канал. Пожежа спалахнула у військовому госпіталі для ветеранів.

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Пожежа сталася у військовому госпіталі для ветеранів

У мережі публікують світлини та відео пожежі, яку видно з різних куточків Брянська та околиць російського міста. На світлинах та відео чітко помітно, що в небо внаслідок пожежі в госпіталі здіймається густий сірий дим.

У Брянську горить військовий госпіталь для ветеранів: дивіться відео

За повідомленням пропагандистів, відкрите горіння в госпіталі в Брянську ліквідовано. Повідомлялося, що горіло бітумне покриття на даху. У деяких російських телеграм-каналах мовиться, що горить госпіталь, будівництво якого триває. Тобто він ще не був зданий в експлуатацію.

Однією з можливих причин називають нібито диверсію. Та кому потрібен недобудований госпіталь – не відомо. Губернатор регіону Алєксандр Богомаз ситуацію не коментував.

Масштабна пожежа у військовому госпіталі в Брянську: дивіться відео

Крім того, у повідомленні мовиться, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Водночас у Росії поки нічого не кажуть, що стало причиною пожежі, зокрема, чи хтось випадково не курив у непередбаченому для цього місці.

Масштабна пожежа спалахнула у військовому госпіталі Брянська / Фото з російських телеграм-каналів

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