У Брянську впав безпілотник, начинений вибухівкою, – ЗМІ

Росіяни розганяють повідомлення, що у Брянську впав безпілотник. Кажуть, мовляв, серед уламків була бомба.

Про безпілотник почали писати російські телеграм-канали та ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Стверджують, нібито уламки невідомого літального апарату літакового типу виявив місцевий житель. Вони нібито лежали у лісі, за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева.

Ба більше, росіяни переконують, мовляв, серед уламків лежала й вибухівка.

Росіяни розставляють ППО

У Тульській області росіяни вже розставляють засоби ППО. Стверджують, що це "захист" після трьох "інцидентів" з БПЛА, які спокійно долетіли до області.

Безпілотники можуть долетіти до Москви

Пропагандистські ЗМІ повідомляли, що 19 березня у Тульській області впав невідомий безпілотник. Це приблизно за 250 кілометрів від Москви.

Раніше, 2 березня поряд із селищем Березовський у Тульській області виявили воронку від вибуху діаметром близько півтора метра. Росіян одразу знайшли причину – говорили, що вирва могла з'явитися внаслідок падіння безпілотника.

Наприкінці лютого — на початку березня безпілотники нібито падали у різних регіонах Росії. Зокрема, у Білгородській області, Краснодарському краю, Адигеї, Підмосков'ї, та тимчасово окупованому Криму.