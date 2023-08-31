У Брянську "тривожно": росіяни бідкаються на атаку БпЛА й потужні вибухи

У Брянську ранок останнього дня літа виявися тривожним. Росіяни стверджують, що регіон атакують невідомі безпілотники.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. У мережі також публікують кадри нібито "відбиття атаки" безпілотників, передає 24 Канал.

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"Це не наше пе-ве-о"

Росіяни у мережі публікують кадри, як над Брянськом пролітають невідомі безпілотники. Вони бідкаються, що дрони рухаються прямо над "їхніми будинками" й припускають, де може статися "приліт".

У Брянську літають невідомі БпЛА: дивіться відео

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Місцеві жителі повідомляють, що чули серію потужних вибухів – щонайменше 5. Традиційно пропагандисти повідомляють про роботу "пе-ве-о". Щоправда, росіян це не дуже заспокоює й вони емоційно реагують на невідомі БпЛА.

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На опублікованих кадрах також можна побачити, що невідомих безпілотників біло кілька. Один з чоловіків, який знімав усе на відео бідкається, що вибухи у місті – це не "робота нашого пе-ве-о".

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Губернатор Брянської області Богомаз вже прокоментував інцидент. Він традиційно заявив, що російське "пе-ве-о" успішно відбило атаку й буцімто знищило 3 безпілотники. Цікаво, що про дрони влада дізналася від місцевих, а сама, вочевидь, нічого не бачила й не чула. У мережі стверджують, що БпЛА було щонайменше 4, проте Богомаз "відзвітував" лише про 3.

Повідомляють, що уламки безпілотників впали у Совєтському районі Брянська. У мережі вже опублікували фото, на яких видно, що рух вулицею обмежили, а на місці працюють правоохоронці.



У Брянську перекрили рух транспорту / Фото із російських телеграм-каналів



Ймовірні уламки невідомого БпЛА / Фото із російських телеграм-каналів

Ясна річ, окупанти заявили, що ніяких руйнувань та постраждалих унаслідок атаки невідомими дронами немає.

Вибухи у Росії стали звичною справою