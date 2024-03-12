Росіяни в паніці: у Брянську затори й заходи з "попередження тероризму", Таганрог атакують дрони

У Брянську виникли величезні затори, місто буквально зупинилося, а влада неочікувано заявила про заходи з "попередження тероризму". Водночас у Таганрозі оголошено тривогу через атаку дронів.

Про це пишуть російські телеграм-канали. До слова, на атаку безпілотників уночі проти 12 березня бідкалися відразу у кількох регіонах, пише 24 Канал.

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У Брянську заходи з "попередження тероризму"

Після тривожної ночі в кількох регіонах, атаки безпілотників на нафтобази та нафтопереробні заводи, а також прорив російських добровольчих угруповань на територію Росії у Брянську неочікувано оголосили про проведення заходів з "попередження тероризму". Так, у місті виникли величезні затори.



Затори у Брянську / Фото з російських тг-каналів

Згодом губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що на території Брянська буцімто "проводяться профілактичні заходи щодо запобігання терористичним діям". Що стало причиною такого рішення – невідомо, а влада не стала пояснювати причини.

Місцеві жителі у мережі скаржаться, що перекрито рух кількома вулицями. Через це виникли величезні затори.

Затори у Брянську: дивіться відео

У Таганрозі попередили про небезпеку

Водночас у Таганрозі Ростовської області попередили про небезпеку. Мер міста Андрєй Фатєєв попередив про атаку безпілотників. Він закликав жителів Таганрогу пройти у підвали або на нижні поверхи житлових будинків. Укриття, вочевидь, для росіян у Таганрозі не передбачені, тому їм просто радять сісти на підлогу.

Знайдіть місце без вікон, сядьте на підлогу,

– порадив Фатєєв.

У мережі бідкаються, мовляв, це 10 регіон, який протягом доби опинився під атакою безпілотників.

Тривожний день в окупантів