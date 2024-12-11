У російському Брянську згоріли два магістральні тепловози, – ГУР

У Брянську, що в Росії, у залізничному депо спалахнула пожежа. Там згоріли два ворожі магістральні тепловози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головного управління розвідки Міноборони України у телеграм-каналі.

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Що відомо про пожежу на залізниці у Брянську

За даними української розвідки, ця пожежа на залізниці у Брянську сталася 5 грудня. Згорілі магістральні тепловози забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

Процес загадкового знищення або виведення з ладу об'єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється,

– констатували у ГУР.

Там також нагадали, що за кожен воєнний злочин російських окупантів буде справедлива відплата.

До слова, у російському Брянську серія вибухів також прогриміла й 11 грудня. Місцеві жителі казали, що чули від 6 до 10 вибухів над Фокінським районом міста.

Над російським містом також фіксували невідомі добрі безпілотники. Водночас у мережі писали про атаку дронів на нафтобазу "Транснефть" та ділилася відео із загравою.