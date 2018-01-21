Брюс Вілліс виставив на продаж свою квартиру в Нью-Йорку: розкішні фото

Голлівудський актор вирішив продати свою нерухомість в Нью-Йорку за 17 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Mirror.

Площа вишуканої квартири становить 557 квадратних метрів і розташована вона у тихому районі Central Park West. У ній розміщено шість спалень, чотири ванні кімнати, їдальня і бібліотека.

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Цей будинок Вілліс та дружина Емма придбали у власника баскетбольної команди Milwaukee Bucks Веслі Еденса в 2015 році і через два роки виставили на продаж. Як зазначають у виданні, причиною такого рішення став напружений знімальний графік, через що він рідко буває в Нью-Йорку.

Крім цієї квартири у актора є ще один будинок в Нью-Йорку і заміський особняк в штаті Айдахо.