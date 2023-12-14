Троянський кінь Путіна: у ЄС заявили, що "ситі по горло" поведінкою Орбана

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що блокуватиме відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС та виділення їй 50 мільярдів євро допомоги. У Брюсселі кажуть, що для погодження цих рішень не потребують згоди Угорщини.

Угорська влада свавільно підриває єдність Євросоюзу, так вважають інші держави-члени. Про це заявив європейський високопосадовець у Брюсселі на умовах анонімності.

Дивіться також На кордоні зі Словаччиною почали частково пропускати вантажівки: як працює КПП

Згоди Будапешта не потрібно

Дипломат наголосив, що угорська влада без жодної на те причини блокує рішення, які є життєво важливими для ЄС, зокрема відкриття перемовин із Україною про вступ.

Посадовець додав, що попри спротив Угорщини, інші 26 членів ЄС можуть ухвалювати ключові рішення і без згоди Будапешта.

У Брюсселі вже прямо називають Орбана троянським конем Путіна. Там також переконують, що навіть, якщо Словаччина почне поводитися так само алогічно як Угорщина, це теж не змінить ситуації, і переважна більшість країн-членів ЄС продовжать бути на боці України та підтримувати її.

Сніданок переконання

Як повідомляють ЗМІ, у Брюсселі до останнього не полишають спроб змінити позицію Угорщини. Так, увечері 13 грудня відбулася зустріч президента Євроради Шарля Мішеля з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцом і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони зібралися, аби узгодити "спільну лінію" перед самітом.

А 14 грудня зранку Шарль Мішель, Еммануель Макрон та Олаф Шольц провели робочий сніданок з Орбаном, за яким намагалися переконати того не "вставляти палиці в колеса" важливим рішенням, які розглядатимуть на саміті.

В Орбана немає жодних причин блокувати членство України в ЄС

13 грудня президент Зеленський відвідав Осло для участі у саміті "Україна – Північна Європа". Під час спільної пресконференції з лідерами країн Скандинавії глава держави розповів журналістам, про що він розмовляв із Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації Хав'єра Мілея. За словами Зеленського, розмова була про те, що обом країнам треба організувати конструктивну зустріч, аби вирішити усі проблеми, які між ними є. Крім того, Зеленський сказав, що в Орбана немає жодної причини блокувати членство України в ЄС. Президент попросив угорського прем'єра назвати хоча б одну причину блокування. Зеленський наголосив, що наразі чекає відповіді від Орбана.

Нагадаємо, що вже сьогодні 14 грудня розпочнеться саміт ЄС, на якому, зокрема, буде вирішено чи відкривати переговори про вступ з Україною. Втім, як відомо, спільної позиції країни-члени Євросоюзу ще не виробили. Ба більше, проти цього рішення рішуче виступає Угорщина.