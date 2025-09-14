Експерти зазначають і росіяни не заперечують, що БТР-22 відстає від сучасних вимог і радше символічно демонструє військову присутність Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Military Journal.
Що відомо про новий російський БТР-22?
Росіяни ще у 2023 році показували БТР-22 як "вдосконалений БТР-82А". Тепер бронетранспортер помітили за кілька десятків кілометрів від кордону з Польщею, у місті Гродно, що неподалік Гожського полігону.
Російські експерти та самі військові визнають, що бронетранспортер відстає від сучасних вимог щонайменше на 20 років і не є новітньою розробкою.
Як пише Defence Express, у 2023 році на виставці БТР-22 демонстрували з бойовим відділенням БППУ, хоча офіційно заявлялася можливість встановлення дистанційно керованого бойового модуля "Баллиста" з 30-міліметровою гарматою 2А42, кулеметом та пусковими ПТРК "Конкурс-М".
Характеристики БТР-22?
Спершу його представили як БТР-82А ("усовершенствованный"). Бронекорпус виконано як спрощений варіант бронемашини "Бумеранг" з виходом для десанту саме в кормовій частині.
Двигун потужністю 330 кінських сил розташовано в носовій частині корпусу. Десантний відсік на 8 осіб – у кормовій, робочі місця командира та водія розташовані вслід один за одним. На машині використовується "підвіска та ряд вузлів" від самого БТР-82А.
Експерти припускають, що фото БТР-22 могли навмисно оприлюднити у мережі, щоб продемонструвати "силу" перед Польщею.
Що сталось на тлі навчань "Захід-2025"?
Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" триватимуть з 12 до 16 вересня. У них братимуть участь 30 тисяч військовослужбовців. Вони відбуватимуться на полігонах у Білорусі, Росії та в акваторіях Балтійського й Баренцевого морів.
Перед навчаннями Росія здійснила зальоти понад 10 дронів територію Польщі. Там знайшли щонайменше 17 безпілотників. НАТО не розцінює інцидент як атаку на країну.
За повідомленнями ЗМІ, 13 вересня російські військові розмістили ракетний комплекс "Іскандер" на автостраді в Калінінградській області поблизу польського кордону.