Експерти зазначають і росіяни не заперечують, що БТР-22 відстає від сучасних вимог і радше символічно демонструє військову присутність Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Military Journal.

Що відомо про новий російський БТР-22?

Росіяни ще у 2023 році показували БТР-22 як "вдосконалений БТР-82А". Тепер бронетранспортер помітили за кілька десятків кілометрів від кордону з Польщею, у місті Гродно, що неподалік Гожського полігону.

Російські експерти та самі військові визнають, що бронетранспортер відстає від сучасних вимог щонайменше на 20 років і не є новітньою розробкою.

"Бюджетний Бумеранг" на вулицях Білорусі / Фото з телеграму Military Journal

Як пише Defence Express, у 2023 році на виставці БТР-22 демонстрували з бойовим відділенням БППУ, хоча офіційно заявлялася можливість встановлення дистанційно керованого бойового модуля "Баллиста" з 30-міліметровою гарматою 2А42, кулеметом та пусковими ПТРК "Конкурс-М".

Характеристики БТР-22?

Спершу його представили як БТР-82А ("усовершенствованный"). Бронекорпус виконано як спрощений варіант бронемашини "Бумеранг" з виходом для десанту саме в кормовій частині.

Двигун потужністю 330 кінських сил розташовано в носовій частині корпусу. Десантний відсік на 8 осіб – у кормовій, робочі місця командира та водія розташовані вслід один за одним. На машині використовується "підвіска та ряд вузлів" від самого БТР-82А.



Джерело: Defence Express

Експерти припускають, що фото БТР-22 могли навмисно оприлюднити у мережі, щоб продемонструвати "силу" перед Польщею.

