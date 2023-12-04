100 БТР для України будуть: парламент Болгарії може подолати вето президента

Президент Болгарії Румен Радев 4 грудня заблокував закон про передачу Україні 100 БТР. Водночас в болгарському уряді впевнені, що це вето можна подолати.

Це може зробити парламентська більшість. Таким чином Україна все ж зможе отримати обіцяні 100 бронетранспортерів від болгарської сторони.

До теми Президент Болгарії наклав вето на передачу Україні 100 БТР

В уряді Болгарії сказали, що вето президента можна подолати

Болгарський прем'єр-міністр Ніколай Денков зазначив, що вето Радева щодо передачі 100 БТР Україні зможе подолати більшість народних обранців у парламенті.

Це вето подолають, тому я не бачу, що коментувати,

– сказав очільник уряду Болгарії.

Водночас міністерка закордонних справ країни Марія Габріель висловила розчарування з приводу вето, накладеного на угоду про постачання Україні бронетехніки. Габріель підкреслила, що потреба в 100 бронетранспортерах з озброєння МВС, призначених для Болгарії, відпала.

"Рішення було узгоджене з необхідними структурами, щоб зробити позицію Болгарії чіткою", – наголосила очільниця болгарського МЗС.

Вона також наголосила, що якщо дебати з приводу постачання Україні БТР призведуть до того, що болгар знову запевнять у "втраченій необхідності передати техніку", але "задекларують солідарність з Україною", то це лише питання часу, коли Народні збори виконають свою роботу. Габріель також впевнена, що позиція болгарського парламенту стосовно передачі Україні техніки, з моменту ухвалення рішення, не змінилася.

Президент Болгарії наклав вето на БТР для України