Наїхали на протитанкову міну, але лишились живі, – захисники України назвали переваги БТР М113А
Джерело:ВМС ЗСУ
Українські військові продовжують використовувати у війні проти Росії американські машини. Як-от бронетранспортер М113А3. До слова, він врятував життя нашим захисникам.
Так, механік-водій бронетранспортера М113А3 Андрій поділився своїми враженнями про машину. За словами бійця однієї з окремих бригад морської піхоти, БТР швидкий і легкий в управлінні.
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Врятував від протитанкової міни
Андрій зауважив, що американським бронетранспортером задоволений. Серед переваг М113А3 він виділив те, що машина броньована, швидка, а також нею легко керувати.
Був випадок, коли наїхали на протитанкову міну, екіпаж, звичайно, контузило, але всі залишились живі. Передній каток відірвало, згодом змогли її відтягнути, відремонтували, і зараз вона знову у строю,
– зауважив Андрій.
Військовому Андрію БТР М113А3 врятував життя / Фото з фейсбука ВМС ЗСУ
Зауважимо, що військовий сам родом з Бердянська. Наразі його рідне місто під окупацією. Маємо надію, що дуже скоро вдасться його звільнити та прогнати звідти окупантів.
Сам чоловік розповів, що у квітні 2022 року йому вдалося втекти з-під окупації. Після цього він відразу ж звернувся до військкомату. Андрій за освітою вчитель української мови, літератури та історії. До цього в армії не служив. Але чималий досвід далекобійника та роботи з технікою дозволили йому стати механіком-водієм.
В Андрія немає жодного сумніву, що він повернеться додому. І що як над його рідним Бердянському, так і над іншими містами України, знову майорітиме прапор України.
Не ми до них прийшли, ми у росіян нічого не просили. Не ми їх о п'ятій ранку розбудили ракетними обстрілами. У сучасному світі так не має бути, але якщо ворог прийшов до нас зі зброєю, зброєю ми його і випровадимо,
– наголосив він.
До слова, щодо випровадження. Наші військові продовжують ефективно знищувати ворога. Станом на 23 березня кількість втрат наближається до 170 тисяч.
Ще понад 600 ліквідованих за добу
- Згідно з даними Генштабу, за минулу добу вдалося ліквідувати 660 російських бійців. Що стосується загальної статистики, то наразі мовиться про 168 150 окупантів, які потрапили на "концерт Кобзона".
- Знищили наші військові також чимало техніки. Так, на брухт уже перетворили 3 570 танків, 6 898 бойових броньованих машин, 2 608 артилерійських систем, 511 РСЗВ, 273 засоби ППО, 305 літаків і 290 гелікоптерів.
- А ще на балансі "другої армії світу" на 2 203 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 909 крилатих ракет, 18 суден, 5 452 автомобілі й автоцистерни та 273 одиниці спецтехніки менше.