Наїхали на протитанкову міну, але лишились живі, – захисники України назвали переваги БТР М113А

Українські військові продовжують використовувати у війні проти Росії американські машини. Як-от бронетранспортер М113А3. До слова, він врятував життя нашим захисникам.

Так, механік-водій бронетранспортера М113А3 Андрій поділився своїми враженнями про машину. За словами бійця однієї з окремих бригад морської піхоти, БТР швидкий і легкий в управлінні.

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Врятував від протитанкової міни

Андрій зауважив, що американським бронетранспортером задоволений. Серед переваг М113А3 він виділив те, що машина броньована, швидка, а також нею легко керувати.

Був випадок, коли наїхали на протитанкову міну, екіпаж, звичайно, контузило, але всі залишились живі. Передній каток відірвало, згодом змогли її відтягнути, відремонтували, і зараз вона знову у строю,

– зауважив Андрій.



Військовому Андрію БТР М113А3 врятував життя / Фото з фейсбука ВМС ЗСУ

Зауважимо, що військовий сам родом з Бердянська. Наразі його рідне місто під окупацією. Маємо надію, що дуже скоро вдасться його звільнити та прогнати звідти окупантів.

Сам чоловік розповів, що у квітні 2022 року йому вдалося втекти з-під окупації. Після цього він відразу ж звернувся до військкомату. Андрій за освітою вчитель української мови, літератури та історії. До цього в армії не служив. Але чималий досвід далекобійника та роботи з технікою дозволили йому стати механіком-водієм.

В Андрія немає жодного сумніву, що він повернеться додому. І що як над його рідним Бердянському, так і над іншими містами України, знову майорітиме прапор України.

Не ми до них прийшли, ми у росіян нічого не просили. Не ми їх о п'ятій ранку розбудили ракетними обстрілами. У сучасному світі так не має бути, але якщо ворог прийшов до нас зі зброєю, зброєю ми його і випровадимо,

– наголосив він.

До слова, щодо випровадження. Наші військові продовжують ефективно знищувати ворога. Станом на 23 березня кількість втрат наближається до 170 тисяч.

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