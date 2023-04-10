Дві сотні універсальних БТР Rosomak: коли та як саме вони зможуть підсилити ЗСУ

Стало відомо, що Україна придбає в Польщі 2 сотні бронетранспортерів Rosomak. Залежно від укомплектування їх можна використовувати і як БМП, і як БТР.

Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він припустив, в які терміни Україна їх зможе отримати.

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Киричевський повідомив, що польські бронетранспортери Rosomak – це ліцензійні копії фінського бронетранспортера Patria AMV.

Це чотирьохвісна, хороша броньована машина, яку можна адаптувати залежно від модуля до ролі бронетранспортера, такого собі гарного комфортабельного броньованого таксі, яке буде доставляти піхоту до поля бою, або до ролі БМП, що зможе підтримувати піхоту на полі бою,

– додав спікер.

Універсальна машина

Факт універсальності польських бронетранспортерів Rosomak підтверджує те, що на озброєнні армії Польщі всього 700 машин цього типу, з яких 350 використовують в ролі бронетранспортера, а інші – виконані у форматі БМП з бойовим модулем ZSSW-30.

Киричевський зауважив, є інформація, що для українських Rosomak замовили бойові модулі австралійського виробництва R800S.

На відміну від польських виробів, австралійські вироби допускають цікаву варіативність. Наприклад, автоматична гармата 30 міліметрів Bushmaster і одна пускова установка під Javelin, або навіть чотири пускові установки, або дві пускові установки під ПЗРК Stinger. Відповідно, деякі БТР можна буде адаптувати як імпровізовану армійську протиповітряну оборону,

– підкреслив експерт.

Він розповів, що рішення замовляти австралійські модулі виникло тому, що на польських модулях ZSSW-30 ізраїльський ПТРК "Спайк", і це могло б викликати певні труднощі, оскільки Ізраїль не часто долучається до військової допомоги Україні.

Військовий експерт вважає, що австралійські модулі були замовлені раніше за БТР. Саме ці модулі дозволять прискорити виробництво, адже польські модулі ZSSW-30 дефіцитні.

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Коли машини можуть прибути до України

Киричевський припустив, що польські машини Rosomak можуть стати тими, на яких ЗСУ заїдуть до звільненого Криму. Адже, за його словами, в найкращому випадку польський ВПК зможе виготовити таку кількість машин за рік.

Може бути інший варіант – поляки будуть виробляти ці машини поступово, і наші військові будуть пересідати на польські БТР також поступово.

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