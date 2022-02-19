БТРи та вантажівки: росЗМІ показали рух військової техніки біля кордонів з Україною

19 лютого 2022 , 10:41
Читать новость на русском

Джерело:

телеканал "Дождь"

Російські ЗМІ 19 лютого опублікували кадри активного переміщення військової техніки. Вона рухалася на трасі М2 "Крим".

В Орловській та Курській областях рухалось 3 колони військової техніки в сторону Москви. Також одна колона йшла в бік кордону з Україною.

Читайте також Ситуація на Донбасі повністю контрольована, – Офіс Президента

БТРи та армійські вантажівки в колоні

Як повідомляється, у бік Москви йшли дві колони з БТРами. У кожній з них було від трьох до шести – семи бронетранспортерів та армійських вантажівок та одна з паливозаправниками. У бік кордону йшла колона армійських вантажівок.

Російська техніка: дивіться відео

Ситуація на Донбасі: коротко

У Станиці Луганській обстріляли садок: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик