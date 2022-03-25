Буча, Ірпінь, Охтирка й Миколаїв стали новими містами-героями

25 березня 2022 , 00:45
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Звання "Місто-герой" отримали ще 4 українських міста. Мовиться про Бучу та Ірпінь на Київщині, Охтирку на Сумщині, а також Миколаїв.

Про це український президент повідомив у зверненні вночі проти 25 березня. Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ, пише 24 канал.

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Зеленський відзначив зусилля українців

"Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами і присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Усім українкам та українцям, які роблять усе, що можуть, для нашої перемоги та миру там, де вони є", – наголосив глава держави. 

Раніше звання "Місто-герой" отримали:

  • Харків;
  • Чернігів;
  • Маріуполь;
  • Херсон;
  • Гостомель;
  • Волноваха.

Звернення Зеленського у ніч проти 25 березня: дивіться відео

 

Автор: Ірина Буртик