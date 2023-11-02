Причиною стали навушники: на Київщині 21-річна дівчина потрапила під потяг
Джерело:Поліція Київської області
Поліція Київської області взялася за розслідування смерті молодої дівчина на залізничних коліях. Вона загинула внаслідок наїзду потяга – ймовірно, вона не помітила наближення транспорту.
Правоохоронці закликали бути обережними у зоні підвищеної небезпеки. До неї відновиться і залізнична колія.
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Деталі моторошної смерті
У Київській області у місті Буча під колеса пасажирського потяга потрапила 21-річна дівчина. Правоохоронці взялися за розслідування трагічного інциденту. Вони виявили, що загибель стала наслідком необережності.
Поліція встановила, що потерпіла перебігала колію у невстановленому місці – при цьому вона була в навушниках. Машиніст потягу сигналив дівчині та застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, зіткнення уникнути не вдалося.
Залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки. Важливо памʼятати, що переходити залізничну колію необхідно лише у встановленому місці, переконавшись у відсутності потяга! Бережіть своє життя,
– нагадує поліція Київщини.
Молода дівчина перебігала колію у навушниках / поліція Київщини
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