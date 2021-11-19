Будь-яка агресія матиме наслідки: США попередили Росію через її маневри біля України
Джерело:Суспільне
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що західні країни стурбовані маневрами Росії біля українських кордоні. Тривоги додають агресивні заяви, які останніми днями лунають з Кремля.
За словами Крістіни Квін, в Україні та США однакове бачення ситуації. Про це американська представниця заявила в інтерв'ю.
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США продовжить співпрацю з Україною
Крістіна Квін заявила, що США продовжать співпрацю з Україною в питаннях безпеки, оскільки заяви Росії мають дестабілізуючий характер. У більшості з них йдеться про те, що Україна "втратила незалежність" та "не здатна сама вирішувати, який шлях обрати".
До захисту України долучать і НАТО. За словами Квін, США, Європа й Альянс зацікавлені в тому, щоб Україна змогла себе захистити від російської агресії. Однак американська дипломатка застерегла Росію від провокацій.
Ми працюємо з Україною і спостерігаємо за всім дуже уважно, і ми показуємо Росії, що будь-яка агресія з її боку буде мати наслідки,
– заявила Квін.
Щодо наслідків для Кремля, тимчасово повірена у справах США в Україні заявила, що над ними Вашингтон працюватиме з європейськими партнерами і продемонструє Москві, що їх чекає у випадку посилення агресії проти України.
Останні заяви щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс фіксує велике скупчення російських військ біля кордону з Україною та оцінив це як загрозу розгортання агресивних дій.
- За інформацією ЗМІ, Велика Британія готова направити в Україну приблизно 600 спецпризначенців на тлі побоювання можливого вторгнення Росії.
- Дмитро Кулеба під час розмови телефоном з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем закликав вжити заходів для запобігання загрозі Кремля.
- У Держдепі США заявили, що продовжують координацію з країнами ЄС щодо питань безпеки України.