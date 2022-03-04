Будь-яка війна має правила, але Росія порушує їх, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що будь-яка війна має правила, однак Росія порушує їх. Окупанти атакують мирне населення та руйнують цивільну інфраструктуру.

Відповідну заяву радник голови Офісу Президента Подоляк зробив під час пресконференції у Львівській ОВА. Туди він прибув 4 березня, повідомляє 24 канал.

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Вони (окупанти – 24 канал) ведуть сьогодні війну трошки, м'яко кажучи, порушуючи правила ведення війни. Вони атакують вже цивільне населення. Вони руйнують інфраструктуру цивільну,

– наголосив Подоляк.

За словами радника голови ОП, метою Росії є створити панічні настрої. Країна-окупантка домагається, аби злякані люди тиснули на президента та владу, аби ті підписали угоди з Росією.

Подоляк наголосив: західні партнери ще не до кінця розуміють, що це – теоретична загроза світу.

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