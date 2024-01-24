Не лише зброя: Буданов назвав головні проблеми Росії

Російські окупанти витрачають більше зброї та боєприпасів, ніж виробляють. Ба більше, вітчизняне озброєння помітно програє іноземному за якістю.

Про це в інтерв'ю The Financial Times розповів очільник української розвідки Кирило Буданов, передає 24 Канал. Саме тому Кремль потребує відповідного постачання з-за кордону, зокрема, з Північної Кореї.

До теми КНДР – більш ефективний партнер для Росії щодо артилерії, ніж для нас Захід, – Кулеба

"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", – зазначив Буданов.

Британська організація Conflict Armament Research (CAR) виявила додатковий доказ, що країна-агресорка застосувала північнокорейські ракети по Харкову 2 січня. На барометрі побачили етикетку з корейським ієрогліфом.

Водночас Росія хотіла б не покладатись на зовнішню допомогу, бо вважає це "приниженням".

Росії бракує живої сили

За словами Буданова, країна-агресорка має ще одну проблему – втрачає стільки ж чи навіть більше військ, ніж може набрати. Там, де мобілізація не вдається, поповнити лави допомагають групи найманців.

Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що близько 1000 – 1200 осіб щодня приєднуються до російської армії за мобілізацією чи добровільно.

Буданов відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік.

Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній,

– сказав голова ГУР.

КНДР та Іран постачають зброю Росії: останні новини