Кирило Буданов ще змалку хотів пов'язати життя з військовою справою. До цього його, ймовірно, підштовхнула родинна історія.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтерв'ю RAMINA, передає 24 Канал.

Дивіться також Останні заяви Буданова кажуть про його вихід на рівень політика національного масштабу, – блогер

Ким Буданов мріяв стати в дитинстві?

Керівник ГУР Кирило Буданов зізнався, що ще з дитинства цікавився військовою справою. Під час розмови він зазначив, що його завжди тягнуло до цього. Ймовірно, саме тому згодом він обрав шлях розвідника.

На запитання, чи були в його родині військові або розвідники, Буданов відповів, що серед пращурів справді були учасники бойових дій.

Серед пращурів були. Зокрема, в роки Другої світової війни. Там більше військова розвідка була. Якраз там мої прадіди брали участь,

– сказав очільник ГУР.

Водночас, за словами Буданова, у найближчому родинному колі кадрових розвідників до нього, ймовірно, не було. Проте серед дальніх родичів були й ті, хто професійно займався цією справою.

"Кадровий, мабуть, перший розвідник у родині. Але, як то кажуть, дальні родичі – там був один", – резюмував він.

Раніше Кирило Буданов поділився, що захоплюється колекціонуванням поштових марок. Також він наголосив, що українці мають самі визначати свою стратегічну мету.