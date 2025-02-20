Буданов допускає припинення бойових дій у 2025 році

Бойові дії в Україні можуть припинитися у 2025 році. Очільник ГУР МО Кирило Буданов вважає це цілком можливим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю Ейнуллі Фатуллаєву.

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Буданов про припинення бойових дій

Журналіст поцікавився у Буданова його особистою думкою, чи вдасться досягнути режиму припинення вогню у 2025 році. На що Буданов відповів: "Я думаю, що так".

На уточнювальне запитання Фатуллаєва, чи близькі зараз Росія та Україна до такого рішення, очільник ГУР наголосив, що ситуація насправді дуже парадоксальна. Буданов пояснив, що Україна та Росія мають протилежні позиції, однак обидві країни прагнуть припинення вогню.

Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні настільки, наскільки це можливо, але разом з тим, я вважаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню,

– заявив Буданов.

Очільник ГУР додав, що інше питання, наскільки режим припинення вогню буде тривалим та ефективним. Втім, Буданов переконаний, що припинення вогню буде, адже для цього нині є всі складові.

Раніше Буданов заявив, що Росія буде намагатися вбити клин між відносинами Польщі та України. Очільник ГУР наголосив, що Москва завжди була противником обох народів.