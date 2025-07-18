Наші диверсійні групи діють на глибину до 600 кілометрів у тилу Росії, – генерал-майор Павленко

Як повідомив генерал-майор ГУР у відставці, наші розвідники працювали в російському тилу ще до того, як туди почали залітати далекобійні дрони Сил оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерал-майора ГУР у відставці Іллю Павленка.

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Як розвідники ГУР пройшли 600 кілометрів по ворожому тилу

Ще у 2022 році Кирило Буданов говорив, що потрібно перенести війну на територію Росії. Далекобійних дронів в України тоді ще не було, а союзники не дозволяли бити по Росії. Тож задіяли групи спецпризначенців.

Вони заходили на територію Росії і проводили диверсії. До того ж могли дістатися у глибокий тил. Наприклад, у Новгородську область – тобто пройти 600 кілометрів ворожим тилом.

Можна лишень уявити, як треба готуватися, щоб пройти так багато і не бути поміченим. А ще – зробити роботу і повернутися.

Я віддаю шану мужності і відданості хлопців, які дійсно заходили туди і робили там цікаві речі. Одна з відомих операцій – це група Головного управління розвідки під керівництвом Героя України Олега Бабія (звання надано посмертно). Вони зайшли на територію Новгородської області на аеродром Сольці та знищили тоді повністю один бомбардувальник Ту-22М3 і два пошкодили,

– розповів Ілля Павленко.

Він наголосив: у пріоритеті для ГУР – максимально зберегти життя людей.