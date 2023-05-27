Буданов анонсував напад Росії ще у 2021 році: чому у Зеленського про це замовчували

Очільник ГУР Кирило Буданов почав говорити про майбутній напад Росії ще восени 2021 року. Банкова тоді заперечувала можливість повномасштабного вторгнення.

Буданов не звинувачує Офіс Президента. Про це мовиться у статті "Доля розвідника № 1", яку опублікували журналісти.

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Перед 24 лютого ніхто не заперечував майбутній напад

За словами Буданова, керівники країни не могли тоді щось говорити про реальність загрози з Півночі, оскільки ніхто не знав про точну дату вторгнення.

Проте глава ГУР Міноборони розповів, були й інші кроки, які намагалися реалізувати для того, щоб війни не сталося. Він зауважив, ближче до дати вторгнення не було заяв про заперечення.

Але вже ближче до дати, коли все стало на свої місця, ви не побачите жодної політичної заяви вищого керівництва, що війни не буде,

– додав Буданов.

Звідки Буданов знав про вторгнення

Буданов розповів, що досить точну інформацію про бажання Путіна розпочати війну він отримав від своєї агентури. За останні кілька років наших агентів побільшало у десятки разів.

До слова, глава ГУР натякнув, що мовиться і про людей, близьких до Кремля.