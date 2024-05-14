"Буферної зони" на Харківщині не буде: Буданов відповів аналітикам ISW

Російські війська продовжують свій наступ у Харківській області. Водночас в ГУР заявляють, що мета росіян – посіяти хаос та паніку всередині держави.

Нагадаємо, що нещодавно аналітики з Інституту вивчення війни заявили про те, що росіяни намагаються створити на Харківщині "буферну зону". Очільник ГУР МО Кирило Буданов в етері телемарафону назвав ці слова "несерйозною розмовою", інформує 24 Канал.

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Яку мету переслідують росіяни

Буданов зазначив, що першочергова мета Росії – посіяти хаос та паніку всередині країни.

Всі ці розмови про "буферні зони" й так далі... так, а де вони її роблять? На двох окремих напрямках. А між ними як бути? А як вправо-вліво з "буферною зоною"? Це не серйозна просто розмова,

– наголосив очільник ГУР.

Він також зауважив той факт, що створення "буферної зони" – це офіційна позиція російського керівництва. Їм це було необхідно сказати, щоб хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять в Харківській області.

Буданов також зазначає той факт, що цей наступ окупантів аж ніяк не допоміг Бєлгороду.

"От ми нібито "хочемо захистити місто Бєлгород" і "для цього зробимо буферну зону". По факту пішли на двох окремих напрямках. Ніякої суцільної смуги нема. І в принципі ми поки не бачимо, щоб це було реально зробити. Та і Бєлгороду це не сильно "допомогло"", – заявив він.

Крім того, начальник ГУР зазначив, що одна з цілей російського наступу в Харківській області – відволікання всіх сил і засобів. Попри обмежені резерви, Україна планує розтягнути їх по фронту та використовувати для оборони.

Буданов очікує, що окупанти почнуть просуватись на Сумщині

За оцінками Буданова, ситуація на Сході України наближається до критичної точки. Зазначається, що українська армія стикається з дефіцитом зброї, особливо артилерійських боєприпасів.

Генерал Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті відволікти увагу українських військ від інших напрямків.

Неспокійна ситуація спонукає українських військових до перекидання війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході. Втім, Буданов зауважує, що знайти особовий склад було важко.

Попри це, очільник ГУР вірить, що українські сили зможуть втримати лінії фронту та стабілізувати ситуацію протягом наступних кількох днів. Однак, очікується, що Росія розпочне нову атаку на північ від Харкова, в Сумській області.