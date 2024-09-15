КНДР завалює росіян боєприпасами, це критично для Києва, – Буданов

Глава ГУР розповів про критичну для України ситуацію з постачанням артилерійських боєприпасів від КНДР. Корейська балістика, запевнив він, не така страшна. Але коли прибуває корабель зі снарядами – на фронті стає гаряче.

Останні тижні у фокус уваги ЗМІ потрапило постачання балістичних ракет росіянам від Ірану. Це змістило акцент із постачання зброї від Північної Кореї, а воно величезне. ГУР бачить повний маршрут руху зброї, але, на жаль, поки нічого не може вдіяти.

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Буданов про боєприпаси від Північної Кореї: Україна поки безсила

Найбільша наша проблема з усіх цих союзників Росії – саме від Північної Кореї, бо ті обсяги військової продукції, яку вони постачають, реально впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Ми вже давно побачили закономірність: із приходом північнокорейського корабля, який доставляє вантаж боєприпасів, через 8 – 9 днів максимально інтенсифікуються бойові дії,

– пояснив глава ГУР.

За його словами, ця інтенсивність зберігається до двох тижнів і це пряма залежність. КНДР підтримує Москву і балістикою, і боєприпасами. Останнє критично для України.

"Те, що вони постачають балістичні ракети, – це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А от що стосується боєприпасу – це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого зробити, це така прикра правда", – заявив Буданов.

Він сказав, що у XXI столітті неможливо приховати якісь великі поставки. Тому розвідники знають увесь маршрут постачань: прихід корабля, його розвантаження, пересування залізницю, заходи на склади, а потім розвезення з центральних складів на лінію бойового зіткнення й інтенсифікація бойових дій.

Якщо ж розподілити союзників Росії за кількістю зброї, яку вони постачають, то Пхеньян лідируватиме з великим відривом.

Буде Північна Корея, потім довго нікого нема, а потім всі інші. На жаль, це правда. Ті обсяги, які йдуть звідти, не можна порівняти ні з чим,

– підсумував очільник розвідки.