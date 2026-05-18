У черговому ефірі на власному YouTube-каналі блогер проаналізував заяви керівника Офісу Президента щодо ймовірності застосування Росією зброї масового ураження.

Він зазначив, що Буданов прямо вказує на те, що Росія має відповідний технічний потенціал, а сам удар залежить виключно від політичного рішення Володимира Путіна.

Для мене це своєрідний сигнал від Буданова: так, плани існують, і зброя у них є, але саме з цим нам доводиться мати справу. Тож послухайте, що каже Буданов, і пам’ятайте: він говорить спокійно, але коли він говорить – варто слухати,

– зауважив волонтер.

Особливу увагу Террі звертає на те, як Буданов оцінює ризики в умовах зміни глобальної політики. Зокрема, він наводить фрагмент інтерв'ю, де очільника ОП запитали, чи зросла ймовірність застосування ядерної зброї після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа: "Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Росія має абсолютну здатність завдати ядерного удару в будь-яке місце, на будь-яку відстань і в будь-який момент. Її ядерні можливості дозволяють виконати таке завдання. Але питання застосування – це питання політичного рішення".

На думку блогера, ці слова є прямим та тверезим попередженням міжнародній спільноті про те, що Кремль у будь-який момент готовий перейти від шантажу до дій.

Буданов чітко дає зрозуміти: можливості у Росії є. Саме тому знову тестували "Сармат". Саме тому "Орешник" уже двічі застосовували в Україні – без бойового заряду, але запуск був успішним,

– резюмує волонтер.

Нагадаємо, що Грег Террі у своїх відеоблогах регулярно пояснює західній аудиторії реальний перебіг подій на фронті, аналізує гібридні дії Росії та закликає союзників не зменшувати обсяги допомоги Україні.

Його контент збирає значні охоплення серед жителів США та Європи, оскільки сам Террі послідовно доносить думку, що боротьба українського народу є ключовим фактором безпеки для всього демократичного світу.