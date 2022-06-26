Буданов пояснив, як ЗСУ продовжать оборону після відходу з Сєвєродонецька

Київ намагається стабілізувати ситуацію на Луганщині. Наразі відомо, що українські війська відійшли зі зруйнованого Сєвєродонецька в напрямку Лисичанська, звідки продовжать оборону.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Нове інтерв'ю із ним опублікували 25 червня, після того, як Росія встановила повний контроль над містом Сєвєродонецьк,

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Буданов про тактику Росії та відступ ЗСУ

За словами начальника ГУР, у Сєвєродонецьку Росія застосувала таку ж тактику, яку раніше можна було прослідкувати в Маріуполі: місто просто стерли з лиця землі. У цих умовах тримати оборону неможливо. Тому українські захисники переміщаються до височин Лисичанська.

Дії, що відбуваються в районі Сєвєродонецька, – це тактичне перегрупування наших військ. Це відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги,

– зазначив Буданов.

Він додав, що сьогодні демонстрація військової сили ЗСУ – єдиний реальний спосіб повернути усі наші території.

"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію" – пояснив Буданов.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Україна не розглядає жодних сценаріїв закінчення війни, крім цілковитої перемоги та виходу країни на кордони 1991 року – разом із Кримом та Донбасом. Він підкреслив, що значна частина успіху Збройних Сил України у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки.

Відведення підрозділів ЗСУ з Сєвєродонецька: головне

У вечірньому звіті за 25 червня, Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив, що підрозділи українських військових вже відійшли з позицій у Сєвєродонецьку. Тепер там закріплюються російські окупанти. Наші захисники майже 4 місяці мужньо стримували російських окупантів біля обласного центру Луганської області.

Згодом відведення українських військових прокоментував й Сергій Гайдай, який очолює Луганську ОВА, та сам родом із Сєвєродонецька. "Ми повернемо своє місто! Це ненадовго. Сєвєродонецьк – це Україна", – наголосив він.

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що росіяни вже призначили у місті свого гауляйтера, якого назвали "комендантом".

У Міністерстві внутрішніх справ пояснювали, що Лисичанськ для оборони буде кращим, адже наша основна стратегія зараз – це завдавати якнайбільшої шкоди противнику, а з іншого боку – максимально зберегти життя нашим військовим. І якщо є такі загрози, то краще передислокуватися та зайняти більш вигідні позиції.

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