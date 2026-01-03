Не хоче повторити долю Залужного: експерт припустив, чому головою ОПУ обрали Буданова

Кирило Буданов, який очолював ГУР, прийняв пропозицію Зеленського керувати ОП. Не останню роль у такому призначенні зіграла його медійність. Інтерв'ю Буданова були серйозним комунікаційним фактором, за допомогою якого вище політичне керівництво пробувало доносити пріоритети своєї діяльності до народу.

Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, підкресливши, що публічна активність Кирила Буданова спричинила його впізнаваність всередині України та за її межами, зокрема в США.

Буданов може стати ключовим комунікатором з США

На думку Жовтенка, саме медійна впізнаваність Буданова в Сполучених Штатах могла вплинути на рішення Зеленського призначити керувати ОПУ саме його. Тим більше, якщо брати до уваги ситуацію довкола мирних переговорів, спроби України спільно з Європою вплинути на Дональда Трампа і його оточення, перебити російську гру.

Зі слів експерта з міжнародної безпеки, зараз українській стороні разом з європейськими союзниками вдалося переломити ситуацію, адже від тих 28 пунктів російського ультиматуму майже нічого не залишилось. У Кремлі заметушилися, купа різних звинувачень летить в бік України й Європи.

"В цих умовах, коли росіяни знову активізували свій інформаційний вплив на адміністрацію президента США, з нашого боку обрати саме Буданова, якого американці знають і доволі позитивно до нього ставляться, в тому числі з прицілом, що він може стати одним із ключових комунікаторів з командою Трампа – виграшний хід", – вважає Жовтенко.

Чого прагне Зеленський?

Не слід відкидати й внутрішньополітичні моменти. Експерт зазначив, що хоча й приховано, але підготовка до майбутніх виборів в Україні триває. Основні гравці, з його слів, намагаються визначитися зі своїм місцем і статусом, опонентами.

Буданов, дивлячись на приклад генерала Залужного, якого зрештою надіслали взагалі за межі України, певною мірою обмеживши його комунікацію на внутрішню аудиторію, прийняв пропозицію Зеленського і вирішив зберегти собі доступ до української громадськості. Тим самим він застрахував себе від долі Залужного,

– озвучив Жовтенко.

На його думку, президент України зі свого боку сподівається на те, що йому вдасться до певної міри нейтралізувати потенційного конкурента на виборах. А от Буданов, погодившись стати керівником ОПУ, намагається зберегти свій вплив на українську аудиторію, залишатися в медійному просторі. Він не хоче втрачати свої політичні бали.

