Не хоче повторити долю Залужного: експерт припустив, чому головою ОПУ обрали Буданова
- Кирило Буданов, відомий своєю медійною активністю, призначений новим керівником Офісу Президента; фактором для цього могла стати його впізнаваність в США.
- Президент Зеленський таким чином може переслідувати ціль нейтралізувати свого потенційного конкурента на виборах.
Кирило Буданов, який очолював ГУР, прийняв пропозицію Зеленського керувати ОП. Не останню роль у такому призначенні зіграла його медійність. Інтерв'ю Буданова були серйозним комунікаційним фактором, за допомогою якого вище політичне керівництво пробувало доносити пріоритети своєї діяльності до народу.
Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, підкресливши, що публічна активність Кирила Буданова спричинила його впізнаваність всередині України та за її межами, зокрема в США.
Дивіться також "Посада, яка губить людей": що буде з ОП після призначення Буданова і хто керуватиме ГУР
Буданов може стати ключовим комунікатором з США
На думку Жовтенка, саме медійна впізнаваність Буданова в Сполучених Штатах могла вплинути на рішення Зеленського призначити керувати ОПУ саме його. Тим більше, якщо брати до уваги ситуацію довкола мирних переговорів, спроби України спільно з Європою вплинути на Дональда Трампа і його оточення, перебити російську гру.
Зі слів експерта з міжнародної безпеки, зараз українській стороні разом з європейськими союзниками вдалося переломити ситуацію, адже від тих 28 пунктів російського ультиматуму майже нічого не залишилось. У Кремлі заметушилися, купа різних звинувачень летить в бік України й Європи.
"В цих умовах, коли росіяни знову активізували свій інформаційний вплив на адміністрацію президента США, з нашого боку обрати саме Буданова, якого американці знають і доволі позитивно до нього ставляться, в тому числі з прицілом, що він може стати одним із ключових комунікаторів з командою Трампа – виграшний хід", – вважає Жовтенко.
Чого прагне Зеленський?
Не слід відкидати й внутрішньополітичні моменти. Експерт зазначив, що хоча й приховано, але підготовка до майбутніх виборів в Україні триває. Основні гравці, з його слів, намагаються визначитися зі своїм місцем і статусом, опонентами.
Буданов, дивлячись на приклад генерала Залужного, якого зрештою надіслали взагалі за межі України, певною мірою обмеживши його комунікацію на внутрішню аудиторію, прийняв пропозицію Зеленського і вирішив зберегти собі доступ до української громадськості. Тим самим він застрахував себе від долі Залужного,
– озвучив Жовтенко.
На його думку, президент України зі свого боку сподівається на те, що йому вдасться до певної міри нейтралізувати потенційного конкурента на виборах. А от Буданов, погодившись стати керівником ОПУ, намагається зберегти свій вплив на українську аудиторію, залишатися в медійному просторі. Він не хоче втрачати свої політичні бали.
Призначення Буданова головою ОПУ: які оцінки дають експерти?
Політолог Олег Саакян вважає, що ГУР від того, що Буданов перейде в ОПУ, дещо втратить. Він назвав Буданова непересічною особистістю з власним поглядом на певні процеси. Він прогнозує, що тепер на Офіс Президента чекає перезавантаження, низка кадрових змін.
Після призначення Буданова на посаду голови Офісу Президента, він може нефомально перетворитися на центральну військову адміністрацію. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, який наголосив на тому, що Буданов – самостійна фігура на відміну від свого попередника Єрмака. Тепер в ОПУ буде два лідера: Зеленський і Буданов.
Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зауважив на тому, що Буданов був ефективним саме на посаді керівника ГУР. Він переконаний, що очолювати ОПУ мала б фігура не медійна.