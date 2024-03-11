Це підготовка до серйозної операції в Криму, – Буданов про дії розвідки в Чорному морі

Кирило Буданов прокоментував бойові місії воєнної розвідки в Чорному морі. Наголосив, що це підготовка до серйозної операції в поки що окупованому Криму.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони розповів у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму", передає 24 Канал.

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Буданов прокоментував значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій. Зокрема у Чорному морі й на території тимчасово окупованого Криму.

Це підготовчі всі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років,

– наголосив генерал-лейтенант.