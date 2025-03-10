Є абсолютно всі ознаки, – Буданов пояснив, чому Росії потрібна пауза у війні
- Кирило Буданов заявив, що Росії потрібна пауза у війні проти України. Наголосив, уже є абсолютно всі ознаки.
- Росія вийшла на максимум свого виробництва. День війни коштує для агресора трохи менш як мільярд доларів.
Є абсолютно всі ознаки того, що Росії потрібна пауза у війні проти України. Агресор вийшов на максимум свого виробництва.
Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов у коментарі Deutsche Welle, повідомляє 24 Канал.
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Росії потрібна пауза у війні
Кирило Буданов наголосив, зараз є всі ознаки того, що росіянам потрібна пауза у війні проти України для відновлення сил.
Абсолютно всі. Починаючи від того, що вони вийшли на свій максимум виробництва. Усе, більше неможливо виробити, ніж виробляється. Потрібна пауза,
– підкреслив начальник ГУР.
Також генерал-лейтенант зауважив, що день війни для Росії коштує трохи менш як 1 мільярд доларів.
Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету. Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають,
– наголосив Буданов.
Додамо, наприкінці лютого начальник ГУР розповідав, що 41% основного бюджету Росії — це бюджет війни. Наголошував, це страшні цифри насправді.