Спад наступу, чи буде блекаут взимку і як повернути Крим: головне з виступу Буданова

Інтенсивність російського наступу невдовзі спаде за півтора – два місяці, противник втрачає потенціал. Втім, окупанти будуть поновлювати спроби захоплення українських територій.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на закритій зустрічі з випускниками KSE. Головний розвідник також розповів про те, як повернути Крим і чому це буде зробити легше, ніж деокупувати Донбас. 24 Канал зібрав головне з виступу.

Дивіться також Є лідер, він у нас, але набуває спроможності, – Буданов про ймовірність "заколоту" в Росії

Чи буде мобілізація в Росії

За словами Буданова, з мобілізацією в Росії не все так просто. Ворог уже відчуває проблеми з людським ресурсом, це триває уже близько 3 місяців.

"Цей момент не усім відомий. До цього в Росії з мобілізацією не було жодних проблем. На початку повномасштабної війни ворог оголосив часткову мобілізацію. Далі почали пропонувати людям великі суми грошей. Але у такий спосіб їм вдалося мобілізувати недостатньо", – зазначив Буданов.

У підтвердження своїх слів розвідник запропонував подумати над тим, чому в Росії постійно підвищують виплату під час підписання контракту?

Він уточнив, що суми, залежно від регіону, сягають 2 мільйонів рублів, а це величезні гроші для Росії.

Відповідь очевидна – потік добровольців катастрофічно зменшується. І в останні місяці армія РФ вперше зіткнулася з кадровим недобором,

– наголосив Буданов.

Проблеми мобілізації в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов визнав складнощі щодо перебігу мобілізації в Україні. За його словами, деякі люди трохи налякані, проте альтернатива цьому – російське рабство. Тому боротьба проти ворога є "внеском у майбутнє".

Буданов наголосив, що Росія вже проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни.

"Росія проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року", – пояснив він. Однак це ще не все.

Терміни закінчення війни і сповільнення наступу

"За півтора – два місяці основний напір російського війська має завершитися, бо й так наступ затягнувся. Практика 10-річної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує. Наступальні операції РФ наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад. Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємося", – каже Буданов.

Керівник ГУР наголосив, що багато що залежить від українців – чи ми оберемо пасивне очікування, дозволяючи ситуації повторитися за кілька місяців, чи ж візьмемося до активних дій, аби випередити події.

Як перемогти Росію і повернути Крим

Буданов озвучив своє бачення перемоги у цій війні: повне відновлення територіальної цілісності, вихід на кордони 1991 року. Більшого, на думку розвідника, буде складно досягти.

Головний розвідник назвав дві ключові точки входу для повернення Криму.

З військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, де понад 1000 кілометрів фронту і глибина понад 200 кілометрів. У Криму є дві точки входу – з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок,

– зазначив Кирило Буданов.

Він наголосив, що питання відвоювання – це наші фронтові операції: з російського боку – шляхом руйнування комунікацій, з нашого – шляхом тиску.

Про рекрутинг у ГУР

Ми ведемо відкриту конвенційну масштабну війну з, на жаль, великими втратами та величезним потоком людей. Потрібні великі обсяги людського ресурсу. Тому ми були змушені, окрім звичайних шляхів комплектування, піти шляхом відкритого рекрутингу. Чому б і ні. Хтось, можливо, хотів би піти працювати в ГУР, але не знав, як. Ми відкриті, – зазначив Буданов.

Притягнення Росії до відповідальності

За словами керівника ГУР, трибунал над Росією за вчинені воєнні злочини на території України може бути реалізований виключно у випадку завдавання Росії прямої поразки.

"Щодо міжнародного трибуналу — трішки легше, але не набагато. На жаль, ніхто не зможе засудити Росію, хто б що не говорив, допоки вона стратегічно не зазнає фіаско", – вважає Буданов.

Водночас для цього не обов'язковий прямий програш на полі бою, достатньо стратегічного програшу.

Ворог не зможе знищити енергетичну систему

Буданов наголосив, що росіянам не вдасться знищити нашу енергосистему. Він пояснив, що у нас в певних енерговузлах йде подвійне, потрійне дублювання.

Водночас він зазначив, що цієї зими українцям буде не так комфортно, як взимку 2023-го. Але тотального блекауту і зупинки всієї країни не буде.