Путін навряд чи доживе до кінця війни, – Буданов про переворот в Росії

Заколот проти Путіна є одним з ймовірних сценаріїв закінчення війни, що може означати перемогу для України. Начальник Головного управління розвідки оцінив, наскільки можливий переворот у Кремлі.

Керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю західним медіа заявив, що Україна переможе у цій війні уже наступного року. Окрім того, він відповів запитання журналіста про те, що чекає на Владіміра Путіна після неминучого тріумфу Збройних Сил.

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Путін не переживе війну

Не варто уже сумніватися в тому, що українська армія скоро поверне території України до кордонів 1991 року. Однак "шкода", що, найімовірніше, російський диктатор уже не застане цих часів.

Навряд чи він (Путін – 24 канал) виживе. Зараз у Росії точаться активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну,

– сказав Буданов.

Варто зазначити, що начальник розвідки відмовився називати імена тих, хто міг би зчинити заколот проти Путіна та прийти йому на заміну.

Вірити росіянам не варто

Зміна влади у Росії не означатиме закінчення війни та визнання державою-терористкою скоєних воєнних злочинів. Проте у будь-якому разі "усунення" теперішнього кремлівського диктатора від влади буде приємним бонусом для українців.

Українська історія засвідчує, що росіяни готові нас вбивати та знищувати, незалежно від того, чи при влад і Пьотр I, чи Сталін, чи Путін. Зокрема, Кирило Буданов переконаний, що вірити ворогу не можна у жодному разі.

Я взагалі не вірю росіянам. Я не вірю, що за ним стоїть якась хороша людина, але хто б не прийшов до влади, обов'язково звинуватить Путіна у всьому поганому, що було зроблено,

– наголосив начальник ГУР.

Буданов про "брудну" бомбу

Керівник розвідки української також коментував фейк міністра оборони Росії Шойгу про "брудну" бомбу. Він заперечив те, що Україна готує зброю масового ураження та закликав не вірити російській пропаганді.

Нагадаємо, Кремль запустив чергову нісенітницю про те, що Київ збирає у Чернівцях аналог ядерної бомби. Однак потрібно розуміти, що Росія сама може щось таке розробляти та звинувачувати в цьому Україну.

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